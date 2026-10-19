Muş Bulanık'ta Muhtarlar Günü'nde muhtarlığın 1829'dan beri süren rolü anlatıldı - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Muhtarlar Günü'nde muhtarlığın 1829'dan beri süren rolü anlatıldı

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Muş Bulanık\'ta Muhtarlar Günü\'nde muhtarlığın 1829\'dan beri süren rolü anlatıldı
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Muş Bulanık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü için Hükümet Konağı önünde tören yapıldı. Törende öğretmen Feriha Yaren Marmara, muhtarlığın 1829'dan bu yana önemli olduğunu ve muhtarların vatandaşların sorunlarını ilgili kurumlara aktardığını söyledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Murat Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Feriha Yaren Marmara, muhtarlığın 1829'dan bu yana Türkiye idari yapısında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muhtarların sadece resmi işlemleri yürütmediğini, mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının ilgili kurumlara aktarılması konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Marmara, muhtarların iyi günde ve kötü günde vatandaşların yanında bulunduğunu ifade etti.

Törene, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Bulanık'ta Muhtarlar Günü'nde muhtarlığın 1829'dan beri süren rolü anlatıldı - Son Dakika
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