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Muş Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri sinemaya götürdü - Son Dakika
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Muş Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri sinemaya götürdü

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İyi Seyirler Projesi' kapsamında sinemaya götürülen öğrenciler, polislere teşekkür mektupları yazdı. Öğrenciler, keyifli vakit geçirdikleri sinema deneyimi için polislere minnettar olduklarını ifade etti.

Muş Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri sinemaya götürdü
09.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:05
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Muş Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "İyi Seyirler Projesi" kapsamında sinemaya götürülen öğrenciler, yazdıkları mektuplarla polislere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre, proje kapsamında her hafta kentteki okullarda eğitimini sürdüren öğrenciler sinemayla buluşturuldu.

Film izleyerek keyifli vakit geçiren öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdikleri mektuplar yazarak polislere gönderdi.

Öğrencilerden Kadir Bakır, yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, polis ağabeyler ve ablalar. Perşembe günü kendimi çok iyi hissediyordum. Çünkü sinemaya gittik. Sinemanın önünde fotoğrafımızı çektiler. Polis ağabeyler ve ablalara çok teşekkür ederiz. Öğretmenimin katkısı da var. Sinema çok büyüktü. Filminizi çok beğendik. Sizi kalplerimize sakladık. Bizi sinemaya götürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Siz kurtarıcı bir ekipsiniz. Siz bu dünyaya çocukları mutlu etmek için geldiniz. Ülkemizi ve vatanımızı koruyan bir ekipsiniz. Allah işinizi rast getirsin. Sizin için ve vatanımız için çalışacağız. Çilek öğretmenim ve arkadaşlarım sizi asla unutmayacak. Biz de sizin gibi yiğitler olacağız."

Nursema Arıkan mektubunda, "Merhaba, polis ağabeyler ve ablalar. Ben Nursema. Aslında polislerden korkardım ama artık sizlere çok güveniyorum. Sizlerle beraber çok güzel bir gün geçirdik. Bu güzel gün için ne kadar teşekkür etsem yetmez. Gerçekten çok güzel bir film seçmişsiniz. Film sizi anlatıyordu. Çünkü siz de kurtarıcı bir ekipsiniz. Prenses ablalarım ve yakışıklı ağabeylerim, bize o kadar güzel bir gün yaşattınız ki anlatamam. Tüm işinizi laikiyle yapıyorsunuz. İyiye dost, düşmana korkusunuz. Sizin için dua ediyorum. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Sizi çok seviyorum. Allah hep yardımcınız olsun. Mustafa Kemal Atatürk gibi siz de bizim bir kahramanımızsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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