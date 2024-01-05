Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Karaman, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy veren Karaman, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "tarifsiz" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğraflarını seçen Karaman, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Karaman, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.