Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehidin kabri ziyaret edildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehidin kabri ziyaret edildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla bir araya geldikten sonra ilçe mezarlığındaki şehit öğretmen Sait Korkmaz'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Koşansu ve beraberindekiler, daha sonra Merkez Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.