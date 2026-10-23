Muş'ta 150 ton mercimek ve nohut tohumu yüzde 75 hibeyle 250 üreticiye dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta 150 ton mercimek ve nohut tohumu yüzde 75 hibeyle 250 üreticiye dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş\'ta 150 ton mercimek ve nohut tohumu yüzde 75 hibeyle 250 üreticiye dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek için 250 üreticiye yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, desteklerle ürün çeşitliliğini artırmayı ve çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Muş'ta 250 üreticiye, tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen tohumlar, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programla üreticilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, programda yaptığı konuşmada, ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kentte buğday, arpa, şeker pancarı, yem bitkileri, karpuz ve lahana üretiminin yaygın olduğunu belirten Gönç, tarımsal üretimde farklı ürünlere yer verilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Son iki yılda üreticilere yaklaşık 1 milyon 300 bin sebze fidesi ve 12 bin meyve fidanı dağıtıldığını anlatan Gönç, bu dönemde sebze üretiminin 374 bin tondan 416 bin tona, meyve üretiminin ise 9 bin tondan 10 bin tona yükseldiğini kaydetti.

Baklagil üretimini artırmak amacıyla son iki yılda üreticilere 270 ton tohum desteği sağlandığını bildiren Gönç, 2024'te 2 bin dönüm olan baklagil ekim alanının 2026'da 8 bin 500 dönüme ulaştığını aktardı.

Baklagillerin toprağın verimliliğini artırdığını ve tarımsal üretime katkı sağladığını dile getiren Gönç, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini ifade etti.

Bozbulut köyünde hububat üretimi yapan Veysi Koç ise destek kapsamında 200 kilogram mercimek tohumu aldığını ve bu yıl ilk kez mercimek ekeceğini söyledi.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:31:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Muş'ta 150 ton mercimek ve nohut tohumu yüzde 75 hibeyle 250 üreticiye dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei