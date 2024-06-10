Muş'ta 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş'ta 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Muş\'ta 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçlardan birinde yapılan aramada 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.06.2024 17:03
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Muş'ta durdurulan araçta 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 9 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda takibe alınan 2 araç ekiplerce durduruldu.

Narkotik madde arama köpeği "Thor" ile yapılan aramada, araçlardan birinde 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Muş, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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