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Muş'ta 3 ayaklı oğlak dünyaya geldi

Muş'ta besicilik yapan Korkmaz, üç ayaklı oğlağına özenle bakıyor

MUŞ - Muş'ta dünyaya gelen 3 ayaklı oğlağa, sürü sahibi ve ailesi tarafından bebek gibi bakılıyor.

Muş'un Savaşçılar köyünde yaşayan bir besici, sıra dışı bir doğumla karşı karşıya kaldı. Besicinin keçisi, sağ arka ayağı olmayan bir oğlak dünyaya getirdi. Bu olay, köyde büyük bir ilgiyle karşılandı. Savaşçılar köyünde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Raif Korkmaz ait bir keçi, 2 gün önce sağ arka ayağı olmayan oğlak doğurdu. Durum karşısında oldukça şaşıran besici Korkmaz, kızı Damla Nur Korkmaz ile birlikte evde oğlağa kaşıkla süt vererek tüm bakımını yapıyor.

Korkmaz ailesinin "Pamuk" ismini verdiği oğlak, çocukların ve köylülerin ilgi odağı olurken, köylülerde ailenin bu örnek davranışını takdir ederek oğlakla ilgili destek olmaya çalışıyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Korkmaz, her gün düzenli olarak oğlağı beslediğini ve sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Oğlağın 3 ayağının olduğunu sabah fark ettik. Gece fark edemedik. Sabah süt emerken baktım oğlak ayakları üstünde duramıyor. Sonra 3 ayaklı olduğunu görünce şok olduk. 30 yıldır besicilik yapıyorum, daha önce böyle bir hadiseyle karşılaşmamıştım. Oğlak maskotumuz ve ilgi odağımız oldu. Çocuklar seviyor. Komşular merak edip gelip bakıyor. Biz de seviyoruz. İsmini 'Pamuk' koyduk. Ailemizin yeni üyesi. Oğlak diğer hayvanların arasında yapamadığı için bizde evde bakıyoruz. Oğlağa bir bebek gibi bakıyoruz, süt veriyoruz. Çocuklar ilgileniyor, ben ilgileniyorum. Üşümesin diye oğlağı sobanın yanında besliyoruz. İnşallah büyüteceğiz" dedi.

3 ayaklı oğlağa büyük sevgi besleyen Damla Nur Korkmaz da, "Oğlak, gece ahırda doğdu. Sabah baktık üç ayağı var. Çok şaşırdık ve sonra eve getirdik. Evde süt vererek bakmaya çalışıyoruz. Çok seviyorum. Sabah kalkınca besliyorum. İsmini 'Pamuk' koyduk, çok şirin. Okuldan çıkarken Pamuk'a geliyorum" ifadelerini kullandı.