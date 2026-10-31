Muş'ta 3 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

Muş'ta 3 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta bilişim sistemleri üzerinden banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muş'ta, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?