Muş\'ta 7 Katlı Binada Yangın

Muş'ta 7 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle 3 evde hasar oluştu, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Saray Mahallesi'ndeki Bostankent Sitesi'nde bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ve Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları yangına müdahale etti.
Ekipler, yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.
Üç evin hasar gördüğü yangında, dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
