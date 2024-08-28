Muş'ta Ailesini İkna Ederek Okula Kazandırdığı Öğrencisinin Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika
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Muş'ta Ailesini İkna Ederek Okula Kazandırdığı Öğrencisinin Mutluluğuna Ortak Oldu

Muş\'ta Ailesini İkna Ederek Okula Kazandırdığı Öğrencisinin Mutluluğuna Ortak Oldu

Muş'ta ailesini ikna ederek okula kazandırdığı Neşe Balkaya'nın hayalini kurduğu havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne yerleştiğini öğrenen sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, görev yaptığı Muğla'nın Milas ilçesinden kente gelerek öğrencisinin mutluluğuna ortak oldu.

28.08.2024 13:47
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Muş'ta ailesini ikna ederek okula kazandırdığı Neşe Balkaya'nın hayalini kurduğu havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne yerleştiğini öğrenen sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, görev yaptığı Muğla'nın Milas ilçesinden kente gelerek öğrencisinin mutluluğuna ortak oldu.

Merkeze bağlı Suboyu köyünde yaşayan 18 yaşındaki Neşe Balkaya, ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemedi.

Mezun ettiği öğrencisinin ailesiyle görüşüp ikna ederek yeniden okula gitmesini sağlayan Harmankaya, 3 yıl önce Muğla'nın Milas ilçesine atanmasına rağmen Balkaya'nın derslerindeki durumunu takip etmeyi sürdürdü.

Öğretmeninin çabasını boşa çıkarmayarak ortaokul ve liseyi başarıyla tamamlayan Balkaya, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

İstediği bölüme yerleşen Balkaya'nın mutluluğuna ortak olmak için Milas'tan Muş'un Suboyu köyüne gelen Harmankaya, öğrencisini tebrik etti, annesi ve yakınlarıyla da bir araya geldi.

Sınıf öğretmeni Harmankaya, AA muhabirine, 2013'te Muş'un Suboyu Köyü İlkokulu'na atandığını söyledi.

Neşe Balkaya'nın ilkokul öğretmeni olduğunu belirten Harmankaya, "Neşe'nin ilkokulu bitirdikten sonra ortaokulu okuması konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını duydum ve ailesiyle iletişime geçtim. Neşe'nin babası ve annesiyle görüştüm. Onlara kız çocuklarının okumasının önemini anlattım. Onlar da tüm samimiyetleriyle kendi evlerinden birisi gibi beni kucakladılar. Neşe ile ortaokul ve lise süreçlerinde de ilgilenebilme fırsatım oldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamladı." diye konuştu.

"Sonucu görünce gözyaşlarına boğuldum"

Öğrencisinin kendisi ve ailesi için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Harmankaya, Neşe'ye "İstediğin bölümü kazanacağına bana söz ver, ben de sana söz veriyorum, senin için Muş'a geleceğim." dediğini anlattı.

Muş'tan 3 yıl önce görevi nedeniyle ayrıldığını dile getiren Harmankaya, şöyle devam etti:

"Görev yaptığım Milas ilçesinden Neşe için buraya geldim. Böylece birbirimize verdiğimiz sözleri de tuttuk. Yıllar sonra çok mutlu bir buluşma oldu. 3 yıl önce Muş'tan Muğla'nın Milas ilçesine atandım. Fakat aramızdaki bağ hiç kopmadı. Neşe ve ailesiyle iletişime devam ettik. Tercihleri yaptıktan sonra sonuçların açıklanmasını heyecanla bekledik. Neşe ile telefonda konuştuğumda sisteme giremediğini söyledi. Sonuç sayfasına ben girdim, Havacılık ve Uzay Mühendisliği'ni kazanmıştı. Sonucu görünce inanılmaz mutlu oldum ve gözyaşlarına boğuldum. 15 yıllık bir öğretmen olarak verdiğimiz emeğin bu şekilde topluma faydalı olması beni inanılmaz gururlandırdı."

Öğretmenlik hayatı boyunca kız çocuklarının okula kazandırılmasıyla ilgili birçok projede yer aldığını kaydeden Harmankaya, "Neşe'ye teşekkür ediyorum. Onun için 1650 kilometre öteden çıkıp geldim. Umarım kimsenin emekleri boşa çıkmaz." dedi.

"Benim için ailemin ve Tuğba hocanın desteği çok önemliydi"

Neşe Balkaya ise ilkokulu köyünde tamamladığını ve ortaokula geçiş sürecinde bazı sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Öğretmeninin ailesiyle görüşüp ikna etmesiyle tekrar okula başladığını anlatan Balkaya, şunları kaydetti:

"Ailem daha sonra bana çok destek oldu. Ailemin sayesinde istediğim bölümü kazandım. Astronomiye ilgim vardı. Tercih dönemlerinde astronomi üzerinde durdum. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'ne yerleştim. Benim için ailemin ve Tuğba hocanın desteği çok önemliydi. Sonucu öğrendikten sonra Tuğba hocam benim için köye geldi. Bu bizi çok kıymetli hissettirdi. Ailece çok mutlu olduk. Tuğba hoca ilkokul öğretmenim ama bana her zaman bir abla gibi oldu. Hiç iletişimimizi kesmedik. Tercihlerimi de birlikte yaptık. Sonuçlar açıklandığında ikimiz de hem sevindik hem de duygulandık."

"Kızım gurur kaynağımız oldu"

Anne Filiz Balkaya da kızının Tuğba öğretmenin girişimleri sonucu okuduğunu bildirerek, "Allah Tuğba hocadan razı olsun. Evimizin kızı gibi oldu. Kızlar okusunlar, ayaklarının üstünde durabilsinler. Kızım gurur kaynağımız oldu. Tuğba hocanın yardımıyla okudu. Diğer kızımı da okutacağım." dedi.

Kaynak: AA

Harmankaya, Milas, Muğla, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Ailesini İkna Ederek Okula Kazandırdığı Öğrencisinin Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika

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