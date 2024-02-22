Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Muş\'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Muş'ta düzenlenen bir programla AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, partinin hizmet anlayışının devam ettiğini ve vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, diğer konuşmacılar da partinin hizmetlerini ve gelecek dönemde yapacakları çalışmaları vurguladılar. Programın ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

22.02.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen programla açıldı.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin hizmet anlayışının ilk günkü heyecanla devam ettiğini belirten Şimşek, "Bizler yüreği sıcak insanlarımıza hizmetkarlık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep bu millete hizmet etmeyi şiar edindik. Yine, yeni bir yoldayız. Allah hayırlara vesile kılsın. Muş Belediye Başkanımız Feyat Asya, 5 ilçe belediye başkanımız, 17 belde belediye başkanımızla 5 yıl daha bu şehre hizmet etmeyi Allah'tan temenni ediyorum. Sizler bundan 6 ay önce parlamentoda 5 yıl daha çalışma vekaleti verdiniz. Hiçbir zaman tembellik yapmadık. Milletimiz ve şehrimiz için çalıştık bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Bursa AK Parti Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise "Sizlerle gurur duyuyor ve iftihar ediyoruz. Değerli kardeşlerim çok ciddi bir zenginlik kazandık. Ekonomimiz elhamdülillah iyi durumda. Bu yolda bugüne kadar yapılan hizmetler için başkanımızı, milletvekilimizi ve il başkanlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir mesafe alınmış. Bu fırsatı 31 Mart'ta devam ettireceğiz. Bu partinin sizlere hizmetkar olmanın dışında bir derdi yoktur." ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da ilk günkü aşk ve heyecanla çıktığı kutlu yolda tek gayesinin halka hizmetkarlık yapmak olduğunu kaydetti.

Gelecek dönemde kentin eksik kalmış alanlarında hizmet yapmak için sahada olacaklarını kaydeden Asya, "Gönüllere dokunmak, asli işimiz olan gerçek belediyeciliğin inşası için kollarımızı sıvadık. İnşallah başta il olmak üzere 5 ilçe ve 17 belde belediyemizle milletvekilimiz ve il başkanımızın koordinesinde güçlü bir şekilde Ankara'dan almamız gereken paylara vesile olacak çalışmalara katkı sunacaksınız. Biz de halkımıza hizmetkarlığa devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Emin Şimşek, Milletvekili, Feyat Asya, AK Parti, Muş, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement