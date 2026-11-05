Muş'ta aranan 2 firari hükümlü yakalandı, hırsızlık cezaları kesinleşmişti

Muş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.