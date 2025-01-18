Muş'ta Ateşkes Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Ateşkes Kutlaması

Muş\'ta Ateşkes Kutlaması

Muş'ta toplanan vatandaşlar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutladı ve direnişi selamladı.

18.01.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanmasını kutladı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde kent meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Kurucu Üyesi Erhan Elitaş, yaklaşık 1,5 yıldır işgalcilere karşı cesaretle mücadele eden Gazze şeridindeki Filistin halkının, kahramanlıklarıyla tarih yazdığını belirtti.

Ateşkesin sağlanmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Elitaş, "Bu zafer, sadece müzakere masasında değil, cihat meydanında canlarını ortaya koyan mücahitlerin fedakarlıklarıyla kazanılmıştır. Gazze'nin kahramanları, tanklara, uçaklara, bombalara rağmen zulme boyun eğmemiş, adalet ve özgürlük şiarıyla işgalcilerin tüm planlarını boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Elitaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmamalıdır ki bu ateşkes anlaşması, İsrail'in diz çöktüğünü, yenilmezlik efsanesinin yerle bir olduğunu ve işgal rejiminin tüm askeri gücüne rağmen direnişi kırmakta başarısız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu anlaşma, Filistin halkının iradesinin ve mücadelesinin zafer belgesidir. Zulmün kalkanları, cesaret ve inanç karşısında erimiş, işgalciler, direnişin gücü karşısında çaresiz kalmıştır."

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Ateşkes Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Ateşkes Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.