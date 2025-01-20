Muş'ta Av Yasağına Uygunsuz Avlanma

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Muş'ta yasak bölgede keklik ve tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin 744 lira para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve DKMP ekipleri, Hamurtpet bölgesinde belgelerinde eksik bulunmayan 4 avcının avlamaya kapalı alan içinde avlandıklarını tespit etti.

Öldürülen yaban tavşanı ve kekliğe el koyan ekipler, avcılara 24 bin 744 lira ceza verdi.