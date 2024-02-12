Muş'ta besicilerin imdadına atlı kızaklar yetişti - Son Dakika
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Muş'ta besicilerin imdadına atlı kızaklar yetişti

Muş'ta karla kaplı bölgedeki otları hayvanlarına ulaştırmak için atlı kızakları kullanarak çalışan çiftçiler, hayvancılık faaliyetlerini sürdürmek için büyük çaba sarf ediyor. Gölyayla köyünde besicilik yapan Veysel Demir, köylerinin yoğun kar yağışına maruz kaldığını ve ortalama olarak 5 ay boyunca kar altında kaldıklarını belirtti. Hayvancılığın sabır gerektiren bir iş olduğunu ve mesai saatlerinin olmadığını vurguluyor.

12.02.2024 15:07
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Muş'ta besicilerin imdadına atlı kızaklar yetişti

MUŞ - Muş'ta karla kaplı bölgedeki otları hayvanlarına ulaştırmak için atlı kızakları kullanarak çalışan çiftçiler, hayvancılık faaliyetlerini sürdürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Son kar yağışıyla birlikte Varto ilçesine bağlı Gölyayla ve İçmeler köylerinde yaşayan besiciler, işlerini yaparken zorlanıyorlar. Karla kaplı arazilerde beslenmek zorunda kalan hayvanlar için belirli saatlerde dışarı çıkan besiciler, yaz aylarında biçtikleri otları atlı kızaklarla taşıyarak hayvanların bulunduğu alana getiriyorlar.

Gölyayla köyünde besicilik yapan Veysel Demir, köylerinin yoğun kar yağışına maruz kaldığını ve ortalama olarak 5 ay boyunca kar altında kaldıklarını belirtti. Yaz aylarında biçtikleri otları kışın hayvanlarına vererek beslediklerini söyleyen Demir, hayvancılığın sabır gerektiren bir iş olduğunu ve mesai saatlerinin olmadığını vurguluyor.

Sürekli hayvancılık işinin içerisinde olduklarını ifade eden Demir, "Sabah saatlerinde kızağımızı alıp ot yığınına gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa ilk olarak onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp kızağa yüklüyoruz. Hayvanlara yem verdiğimiz bölgeye getirip dağıtıyoruz. Otu kızak yardımıyla aşağı yukarı bir kilometre taşıyoruz. Hayvancılığın her türlüsü zor. Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek ve o yüzden iklim şartları zor. Bazen fırtına ve kar yağışı olduğu zaman otu ve samanı hayvanlar içeride aç kalmasın diye sırtımızla götürmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Muş\'ta besicilerin imdadına atlı kızaklar yetişti
Kaynak: İHA

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