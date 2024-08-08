Muş'ta Çiftçiler Yüksek Rekolte Sevinci Yaşıyor

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Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Muş Ovası'nda buğday ve arpa eken çiftçiler, biçerdöverlerle hasadı tamamladı.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının sevincini yaşayan çiftçiler, elde ettikleri buğdayları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezine teslim etmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, Muş Ovası'nda sezonun en bereketli yılının yaşandığını söyledi.

Kentte 2 milyon 94 bin dekarda buğday ve arpa ekiminin yapıldığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Bu yıl etkili olan yağışlar ile tarımda son teknolojik aletlerin kullanılması üretimde artışı sağladı. Yaklaşık 670 bin ton hububat elde ettik. Ekonomiye yaklaşık 7 milyar lira katkı sunacağız. Bitkisel üretim kapasitesi yüksek olan iller arasında yer alıyoruz. 357 bin hektarlık tarım arazisine sahibiz. Bu da kentin yüzde 42'lik bir kısmını oluşturuyor. Muş Ovası'nda buğday ve arpa yetiştiriciliği yaygın olarak yapılıyor. Önceki yıllara göre yüksek bir rekolte elde ettik. Çiftçilerimiz bunun mutluluğunu yaşıyor."