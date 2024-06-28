Muş'ta çiftçilere hububat alımı ve TMO randevu sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta çiftçilere hububat alımı ve TMO randevu sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere hububat alımı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Muş TMO Müdür Yardımcısı Mehmet Göngür, bu yıl hububatta iyi verim beklediklerini ve çiftçilerin başvurularını Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yapabileceklerini belirtti. Alımların 45 gün içinde ödeme yapılacak şekilde gerçekleştirileceğini ve randevu sistemi dışında alım yapılmayacağını açıkladı.

28.06.2024 11:39
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Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçiler hububat alımı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) randevu sistemi hakkında bilgilendirildi.

Bulanık Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Muş TMO Müdür Yardımcısı Mehmet Göngür, bu yıl hububatta iyi verim beklediklerini söyledi.

Geçen yıldan daha verimli bir sezon geçirdiklerini anlatan Güngör, şu bilgileri verdi:

"Ofis olarak çiftçilerimizin hububatını nasıl alırız diye programlar yapıyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimiz başvurabilirler. En az 5 ton ve en fazla 50 ton günlük alabiliyoruz. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ihracatı açtık, ithalatı kapattık. Ürünlerinizi aldıktan sonra 45 gün içinde ödeme yapılacak. Bu alım seyrimize göre değişebilir. Erken de ödeme yapılabilir. Dampersiz araç kabul etmeyeceğiz. İlçede üç yerde alım yapmayı planlıyoruz. Randevu sistemi dışında alım yapmayacağız." .

Programa, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bulanık, Muş, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çiftçilere hububat alımı ve TMO randevu sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta çiftçilere hububat alımı ve TMO randevu sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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