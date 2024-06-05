Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi suçluyor - Son Dakika
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Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi suçluyor

Muş\'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti\'yi suçluyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları DEM Parti'nin il başkanlığı binası önünde eylemlerine devam eden aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarının teslim olmasını isteyerek, devletin verdiği imkanlarla büyüttükleri çocuklarının geri dönmesini bekliyor. Eyleme katılan aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguluyor.

05.06.2024 13:37
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Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan Yılmaz Dilek, gazetecilere, 2 yıldır haber alamadığı oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

Oğlunun nişanlı olduğunu belirten Dilek, şunları kaydetti:

"Oğlum Adem'i maddi durumumuz iyi olmadığı için Fransa'ya çalışmaya gönderdim. Orada kandırdılar. İki yıldır geri dönmesini bekliyorum. Oğlum dön. Devletimize sığın. Nişanlın yolunu gözlüyor. Devletin verdiği imkanlarla seni büyüttük. Kimler için mücadele ediyorsun? Oğlumu geri getirsinler."

Alaattin Koçhan ise çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini vurguladı.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını dile getiren Koçhan, "Oğlumu Bursa'dan kandırıp götürdüler. PKK tarafından dağa kaçırılan evladımı DEM Parti'den istiyorum. Oğlum Ersin, beni duyuyorsan gel. Dağda kalmanın sana ne faydası var? Taşların altında öleceğine gel devletimize teslim ol. Bir baba nasıl evladını bırakmıyorsa devlet de vatandaşını bırakmaz. Yokluğuna artık dayanamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

DEM Parti, PKK, Muş, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi suçluyor - Son Dakika

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