Muş'un Bulanık ilçesinde toprak damı çöken evde yaşayan kadın öldü, eşi yaralandı.
İlçeye bağlı Gülçimen köyünde Ataç ailesine ait evin toprak damı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi.
Çöküntünün altında kalan 85 yaşındaki Zeynep Ataç hayatını kaybetti, 87 yaşındaki eşi Kadir Ataç hafif yaralandı.
Ataç'ın cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Çöken Damda Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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