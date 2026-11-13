Muş\'ta Engelsiz AFAD Gönüllüleri Projesi\'nde 20 gönüllü 42 saatlik eğitimi bitirdi

Muş'ta, afet ve acil durumlarda görev almak amacıyla eğitim gören 20 engelli gönüllü, 42 saatlik programı tamamlayarak AFAD bünyesinde oluşturulan Engelsiz Gönüllülük ve Operasyon Destek Ekibi'ne katıldı.

Engelli bireylerin afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarında aktif rol almasını sağlamak amacıyla Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gönüllülere eğitim verildi.

Eğitimlerle gönüllülerin afet ve acil durumlara hazırlık, müdahale ve operasyonel destek konularındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde engelli gönüllülerle bir araya gelen Afetlere Müdahale Şube Müdürü Metin Yıldız, "Engelsiz AFAD Gönüllüleri Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında 20 gönüllünün 42 saatlik eğitim aldığını belirten Yıldız, katılımcıların bilgi, beceri ve yeteneklerine göre danışma, yönlendirme, haberleşme, arama kurtarma ve lojistik gibi alanlarda görev alabileceğini ifade etti.

Gönüllülerin güvenliğinin ön planda tutulacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki herkesin yapabileceği bir görev, sunabileceği bir katkı vardır. Bu projenin en önemli amacı, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata ve afet yönetimine katılımını güçlendirmek, onların bilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve sürdürülebilir bir gönüllülük modeli oluşturmaktır. Muş'ta başlattığımız bu projenin diğer illerimize ve dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz. Unutmayalım ki afetler karşısında hiçbir vatandaşımız kenarda değildir. Engeller, dayanışmaya ve yardımlaşmaya engel değildir. Afetlere hep birlikte, omuz omuza ve engel tanımadan hazırız."

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da projeyle engelli bireylerin afetlerde yalnızca yardım bekleyen değil, görev alarak başkalarına destek veren kişiler olabileceğini göstermek istediklerini dile getirdi.

Korkmaz, "Biz engelliler olarak deprem ve afet durumlarında yardım bekleyen, evinde kurtarılmayı bekleyen kişiler olmak istemiyoruz. Normal bireylerin yapabildiği her şeyi bizim de yapabileceğimizi kanıtlamak istedik. Biz yardım bekleyen değil, yardım eden engelliler olmak istiyoruz." dedi.

Gönüllülerden Ayşe Yenibahar ise "Eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. İnşallah ülkemiz herhangi bir afet yaşamaz. Ancak böyle bir durum yaşanması halinde biz de elimizden gelen desteği sunmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için sahada yerimizi alacağız." diye konuştu.