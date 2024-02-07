Muş\'ta HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarını isteyen aileler eylem yaptı

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.
Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
Eyleme katılan Ayten Koçhan, oğlu Ersin Koçhan'ın 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.
Yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirten Koçhan, "Bütün annelere sesleniyorum, bize desteğe gelin. Gelin, mücadele edip çocuklarımızı getirelim. Ben korkmuyorum, siz de korkmayın. Gelin sesini yükseltin. Ben ne PKK'dan ne de HDP'den korkmuyorum. 8 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı bize versinler. Gelin teslim olun. Siz ne diye onlara hizmet ediyorsunuz." diye konuştu.
Anne Şahinaz Özcan ise "7 yıldır oğlumdan haber almıyorum, ölü mü sağ mı bilmiyorum. Çocuğumu HDD'den, PKK'dan istiyorum. HDP ve PKK'nın 40 yıldır hali bu. Bunlarda iman, vicdan yok. Milletin çocuklarını alıp götürüyorlar. Allah onların belasını versin. Yaz, kış ne olursa olsun eylemimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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