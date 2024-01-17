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Muş'ta HDP'yi sorumlu tutan aileler oturma eylemi yaptı - Son Dakika
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Muş'ta HDP'yi sorumlu tutan aileler oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muş\'ta HDP\'yi sorumlu tutan aileler oturma eylemi yaptı
17.01.2024 - 13:44,
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Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ayten Koçhan, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

HDP'den ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini dile getiren Koçhan, "Şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. PKK'ya ve HDP'ye lanet ediyorum. Çocuklarımızı versinler, artık yeter. Biz bir gider, bin geliriz. Delikte saklanmayla, taşların dibinde kalmakla devlet kurulmaz. Gelin devletimize sığının. Gelin teslim olun. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Yeter analar babalar ağladı. ABD'nin oyununa kanmışsınız. Bu Türk-Kürt meselesi değil. Gözünüz görmüyor mu?" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. 40 yıldır HDP-PKK'nın hali budur. Bu insanlık değil, Müslümanlık değil, lanet gelsin onlara. Milleti nasıl perişan ettilerse Allah da onları perişan etsin. 4 yıldır eylem yapıyoruz ve dağda bir kişi kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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