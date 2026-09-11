Muş'ta İl Özel İdaresi kamyonu devrildi, bekçi Yunus Yıldız hayatını kaybetti
Muş'ta İl Özel İdaresine ait kamyonun Üçevler bölgesinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Yıldız hayatını kaybetti, sürücü Furkan Özdemir yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Muş'ta İl Özel İdaresine ait kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Üçevler bölgesinde Furkan Özdemir'in yönetimindeki 49 AAR 692 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Yıldız, hayatını kaybetti, sürücü Özdemir de yaralandı.
Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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