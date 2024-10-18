Muş'ta İmam Hatip Okulları Toplantısı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya katılan Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, yaptığı konuşmada, kentte imam hatip ortaokulu sayısının istedikleri seviyede olduğunu söyledi.

Dün, imam hatip okullarının yeniden açılışının yıl dönümünü kutladıklarını belirten İşleyen, "Okullarda çeşitli etkinliklerin yapılmasını istedik. Çocuklarda bunun farkındalığını oluşturalım istiyoruz. Öğrencilerin yeteneğine göre projelere yönlendirilmesi gerekiyor. Genel Müdürlüğün 20 projesi var ve 20'si de bir okulda uygulansın demiyoruz. Biz proje yapmaktan ders işlemeye vakit bulamıyoruz diye bir şey istemiyoruz. 20 proje yaptık, bir sürü yarışma tertip ettik. Siz çocuklara duyurursunuz. Çocuklardan istekli olanlar, yeteneği bu şekilde olanlar gelsinler." dedi.

Toplantıya, şube ve okul müdürleri katıldı.