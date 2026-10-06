Muş'ta imam, mezarlıkta tanık olduğu genç ölümü sonrası bağımlılıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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Muş'ta imam, mezarlıkta tanık olduğu genç ölümü sonrası bağımlılıkla mücadele ediyor

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Muş'ta imam hatip Muhammet Fecri Yıldırım, 12 yıl önce mezarlıkta madde bağımlısı bir gencin yaşamına son vermesine tanık olunca bağımlılıkla mücadeleye adandı. Son bir yılda 32 kişinin bağımlılıktan kurtulmasına katkı sunan Yıldırım, gençleri tedaviye yönlendiriyor.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta imam hatip olarak görev yapan 57 yaşındaki Muhammet Fecri Yıldırım, gençlerin bağımlılıktan korunması ve tedavilerinin yapılması için gönüllü olarak çalışma yürütüyor.

Muş İmam-ı Şafi Camisi'nde görevli olan Yıldırım, 12 yıl önce madde bağımlısı bir gencin mezarlıkta yaşamına son vermesine tanık olmasının ardından kendini gençlerin bağımlılıktan kurtulmasına yönelik çalışmalara adadı.

Karşılaştığı olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan Yıldırım, başka gençlerin aynı durumu yaşamaması için Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği bünyesinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Mesai saatlerinin dışında dernek faaliyetlerine katılan Yıldırım, bağımlı gençlerle görüşerek manevi destek veriyor, onları tedavi olmaya ikna ederek ilgili merkezlere yönlendiriyor.

Bu faaliyetlerle son bir yılda 32 kişinin bağımlılıktan kurtulmasına katkı sunan Yıldırım, bağımlılığın önlenmesi ve gençlerin korunması için elinden gelen çabayı gösteriyor.

Yıldırım, AA muhabirine, 38 yıldır meslekte olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Mezarlıkta gördüğü bir gencin durumundan çok etkilendiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu kullanımının önlenmesi konusunda farkındalığım vardı ama daha çok yükseldi. Gençlerin sorunlarıyla baş başa kalmasının doğru olmadığına karar verdim. Din hizmetinin onları da kapsadığını, verdiğimiz desteğin gerektiğinde kamuoyu önünde, aktif sosyal hayatın içinde, ev ev, birey birey, göz göze ve el ele sürdürülmesi gerektiğine kanaat getirdim. Bu doğrultuda Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını yürüten derneğe üye oldum. 12 yıllık serüvende son 4 yıldır resmi olarak manevi rehberlik yapıyorum. Son bir yılda 53 danışanımızın 32'si Allah nasip etti bu durumdan kurtuldu. Ekmeğini kazanacak düzeydeler. İçimizde huzurlu bir yaşama sebep olmanın mutluluğu var."

"İnsanlık tarihi kadar eski bir sorun"

Takip ettikleri danışanları tedavi için Türkiye'nin birçok ilindeki merkezlere yönlendirdiklerini belirten Yıldırım, gençlerle bire bir ilgilendiklerini, tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Tedavi olan gençlerin aileleriyle de yakından ilgilendiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Madde bağımlısı tedaviye gittiğinde ailesinin, çocuğunun ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Manevi destekle bir danışmanlık yapıyoruz. Diyorlar ki 'Bizi kurtarın.' Biz el verirsek Allah kurtarıyor. Bu sorun sadece Muş'ta değil, ülke genelinde, dünya çapında büyük bir sorun. İnsanlık tarihi kadar eski bir sorun ama bu sorunla mücadelede bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Hem dini hem insani hem de vicdani olarak bu işe hayatımızı adamaya karar verdik. Yaşadığımız sürece gözü yaşlı annelerin, bağrı yanık eşlerin, gece gündüz huzura ihtiyaç duyan çocukların yanında olmaya ahdettik."

Bu çalışmaların hem insani hem de mesleki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu çalışmalarda yer almaktan, bir gencin bile bu durumdan kurtulmasına vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Çalışmalarını bu yıl aile merkezli sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, "Çocuklar, 'Babam artık bizi dövmüyor.', 'Anne gel, baba içeride namaz kılıyor.' diyor. Eşler, 'Allah razı olsun, yıllardır huzursuz yuvamız huzur buldu.' diyor. Anneler, 'Uykusuz gecelerimiz son buldu.' diyor. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimizin hayatına dokunan insanlar vardır ama bu kardeşlerimizin dokunuşa daha fazla ihtiyaçları var. Bu çalışmalarda insanlara üçüncü ve tek kurtuluş yolunu tavsiye ediyoruz. Diğer yolların sonu belli. Üçüncü yolla hayata yeniden başlamalarının mümkün olduğuna inandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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