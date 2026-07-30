Muş'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Muş'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı

Muş\'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı
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Muş'ta düzenlenen toplantıda iş sağlığı ve güvenliği konuları istişare edildi, önleyici tedbirler vurgulandı.

Muş'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği İl İstişare Toplantısı gerçekleşti.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Vekili Onur Bektaş, kamu hizmetlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliğinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

Bektaş, "Bugün ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımızda iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen çalışmaları değerlendirmek, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları istişare etmek ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Kamu kurumlarında görev yapan personelin sağlığının ve güvenliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Bektaş, şöyle devam etti:

"İş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce önleyici tedbirlerin alınması esas hedef olmalıdır. Temel yaklaşımımız iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce riskleri tespit etmek, gerekli önleyici tedbirleri almak ve kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü daha da güçlendirmek, mevzuatın gerektirdiği çalışmaların eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktır. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, risklerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması konusunda bu toplantımız çok önemlidir. Bir farkındalık yaratmak, farkındalıktan da ziyade mevzuatın gereklerini yerine getirmek açısından bu toplantıyı iyi değerlendirmemiz gerekmektedir."

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Eylül Aydın Kutlu ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun bu alanda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kanunla birlikte kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların güvenli çalışma hakkının yasal güvence altına alındığını hatırlatan Kutlu, "Kamu kurumlarında 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirme yükümlülüğü yürürlüğe girmiştir. Böylelikle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha sistematik, kurumsal ve sürdürülebilir bir zeminde yürütülmesi adına yeni bir döneme geçilmiştir. Tam da bu noktada kurumsal koordinasyon, idari destek ve yöneticilerimizin bu süreci kararlılıkla sahiplenmesi son derece önemlidir." diye konuştu.

Kutlu, "81 ilde gerçekleştireceğimiz bu toplantıları yalnızca bilgilendirme faaliyeti olarak değil aynı zamanda ortak anlayış geliştirme, sahadaki ihtiyaçları dinleme, tereddütleri giderme, uygulama birliğini güçlendirme ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Amacımız insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla kamu kurumlarımızın iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini etkin, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturmalarına katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından sunumların yapıldığı toplantıya belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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