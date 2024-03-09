Muş\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Muş'ta, HÜDA PAR İl Başkanlığı ve Peygamber Sevdalıları Platformunca düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Muş Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Atatürk Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan HÜDA-PAR İl Başkan Yardımcısı Refik Demir, Gazze'de mazlum insanların tarihte örneğine az rastlanacak türden büyük bir zulümle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İnsanların günlerdir bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Siyonist çeteler, tarihi vesikalarda geçen ne kadar zulüm, vahşet, insani hak ihlalleri, cinayetler, talanlar ve katliamlar varsa bunların hepsini 6 aylık süreçte Gazze'de işledi ve işlemeye devam etmektedir. Abluka altındaki Gazze'de katliam ve soykırımın haddi, hesabı yok. 7 Ekim'den bu yana bir halk tüm dünyanın gözleri önünde açlık, susuzlukla baş başa bırakılmakta ve en ağır silahlarla katledilmektedir."

İsrail'in barbarca saldırılarında 14 bini çocuk ve 9 bini kadın olmak üzere 30 binin üzerinde Filistinlinin şehit olduğun dile getiren Demir, "Siyonist vahşetin mağduru 73 bin kardeşimiz yaralandı. On binlerce masum, savunmasız insan halen enkaz altında ve kayıp durumda kalmış, naaşlarına bile ulaşılamamaktadır." dedi.