Muş'ta jandarma trafik timleri okul servislerinde 'dur' levhasını kontrol etti

Muş'ta jandarma trafik timleri okul servislerinde 'dur' levhasını kontrol ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Muş'ta jandarma trafik timleri okul servis araçlarını denetledi. Denetimde araçlarda okul taşıtı yazısı, dur levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi donanımlar ile sürücülerin belge ve psikoteknik raporu kontrol edildi.
Muş'ta jandarma trafik timleri, okul servislerini yönelik denetim gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygunluğu kontrol edildi.
Araçlarda "okul taşıtı" yazısı, "dur" levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın söndürücü ve koltuk sensörü veya ikaz sistemlerinin bulunup bulunmadığına bakıldı.
Sürücülerin SRC belgesi, psikoteknik raporu ve kullandıkları araç için gerekli sürücü belgesine sahip olup olmadıkları ile araçların kapasite aşımı yapıp yapmadığı da denetlendi.
Kaynak: AA
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