Muş\'ta jeotermal panelde Vali Yardımcısı Meram bölge ekonomisine katkıyı vurguladı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğinde, Muş'ta "Jeotermal Enerji Farkındalık ve Yatırım Paneli" düzenlendi.

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen panelde, Muş'un jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bu alanda farkındalığın artırılması ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Panelde konuşan Vali Yardımcısı Elif Meram, jeotermal enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanılmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Jeotermalin bölge için önemli olduğunu ifade eden Meram, şöyle konuştu:

"Muş ve bölge için önemli bir doğal kaynak olan jeotermal enerjinin sosyoekonomik ve kültürel açıdan sağlayabileceği katkılar ele alınacak. Kamu kurumları, akademisyenler ve vatandaşların işbirliğiyle bu potansiyelin nasıl değerlendirilebileceği değerlendirilecek. Panelden verimli sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım da üniversite olarak Muş'un doğal kaynaklarının bilimsel yöntemlerle araştırılmasını ve elde edilen bilgilerin bölge halkının yararına kullanılmasını desteklediklerini belirtti.

Jeotermal kaynaklara yönelik araştırmaların 2017 yılında başladığını anlatan Yıldırım, bu kapsamda valilik, DAKA ve farklı üniversitelerden araştırmacılarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ise bölgenin sahip olduğu potansiyelin bilimsel bilgiyle değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak fırsatların ortaya çıkarılması amacıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Kalkınmanın yalnızca doğal kaynakların miktarıyla değil, bu kaynakların ne ölçüde doğru değerlendirildiğiyle de ilgili olduğunu belirten Çakay şunları kaydetti:

"Bilimsel araştırmalar, doğru planlama, nitelikli insan kaynağı ve kurumlar arası işbirliği sürdürülebilir kalkınma açısından önem taşıyor. Muş, doğal kaynakları, tarımsal üretim potansiyeli, hayvancılık kültürü ve yerel değerleriyle önemli potansiyellere sahip. Jeotermal kaynakların sağlık ve tarım alanlarında değerlendirilmesi bu potansiyeller arasında yer alıyor. Jeotermal enerji yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil, uygun özelliklere sahip kaynakların tarımsal üretimde ve farklı ısıtma uygulamalarında da kullanılabilir."

Konuşmaların ardından panelde görev alan uzmanlar tarafından katılımcılara slayt eşliğinde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve yatırım imkanlarına ilişkin bilgiler verildi.

Panele, Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve bazı kurum amirleri katıldı.