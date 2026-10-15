Muş'ta jeotermal panelde Vali Yardımcısı Meram bölge ekonomisine katkıyı vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Muş'ta jeotermal panelde Vali Yardımcısı Meram bölge ekonomisine katkıyı vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş\'ta jeotermal panelde Vali Yardımcısı Meram bölge ekonomisine katkıyı vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta DAKA ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Jeotermal Enerji Farkındalık ve Yatırım Paneli'nde, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi ve yatırım imkanları ele alındı. Vali Yardımcısı Elif Meram, kaynakların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğinde, Muş'ta "Jeotermal Enerji Farkındalık ve Yatırım Paneli" düzenlendi.

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen panelde, Muş'un jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bu alanda farkındalığın artırılması ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Panelde konuşan Vali Yardımcısı Elif Meram, jeotermal enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanılmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Jeotermalin bölge için önemli olduğunu ifade eden Meram, şöyle konuştu:

"Muş ve bölge için önemli bir doğal kaynak olan jeotermal enerjinin sosyoekonomik ve kültürel açıdan sağlayabileceği katkılar ele alınacak. Kamu kurumları, akademisyenler ve vatandaşların işbirliğiyle bu potansiyelin nasıl değerlendirilebileceği değerlendirilecek. Panelden verimli sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım da üniversite olarak Muş'un doğal kaynaklarının bilimsel yöntemlerle araştırılmasını ve elde edilen bilgilerin bölge halkının yararına kullanılmasını desteklediklerini belirtti.

Jeotermal kaynaklara yönelik araştırmaların 2017 yılında başladığını anlatan Yıldırım, bu kapsamda valilik, DAKA ve farklı üniversitelerden araştırmacılarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ise bölgenin sahip olduğu potansiyelin bilimsel bilgiyle değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak fırsatların ortaya çıkarılması amacıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Kalkınmanın yalnızca doğal kaynakların miktarıyla değil, bu kaynakların ne ölçüde doğru değerlendirildiğiyle de ilgili olduğunu belirten Çakay şunları kaydetti:

"Bilimsel araştırmalar, doğru planlama, nitelikli insan kaynağı ve kurumlar arası işbirliği sürdürülebilir kalkınma açısından önem taşıyor. Muş, doğal kaynakları, tarımsal üretim potansiyeli, hayvancılık kültürü ve yerel değerleriyle önemli potansiyellere sahip. Jeotermal kaynakların sağlık ve tarım alanlarında değerlendirilmesi bu potansiyeller arasında yer alıyor. Jeotermal enerji yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil, uygun özelliklere sahip kaynakların tarımsal üretimde ve farklı ısıtma uygulamalarında da kullanılabilir."

Konuşmaların ardından panelde görev alan uzmanlar tarafından katılımcılara slayt eşliğinde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve yatırım imkanlarına ilişkin bilgiler verildi.

Panele, Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve bazı kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelEnerjiÇevreMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi O hesaplar anında kapatılacak MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:10:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Muş'ta jeotermal panelde Vali Yardımcısı Meram bölge ekonomisine katkıyı vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei