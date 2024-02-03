Muş\'ta Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti, Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

KAR kalınlığının 1 metreyi geçtiği Muş'ta yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğada belirli alanlara yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yemleme çalışmasına Vali Avni Çakır, eşi Bahar Çakır'ın yanı sıra Varto İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile eşleri, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç katıldı. Vali Çakır ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolu yürüdükten sonra yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına yem bıraktı.
DOĞADAKİ DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Doğaya hayvanlar için yem bırakılmasının aralıklarla devam edeceğini belirten Vali Avni Çakır, 'Özellikle yaban hayatının olduğu yerlerdeki yüksek kar örtüsü, hayvanların beslenmeleri konusunda da elbette ki zorluklar ortaya çıkardı. Biz de çok anlamlı bir organizasyonda bugün yabani hayvanlarımızı besleme noktasında bir araya geldik. Hazırlamış olduğumuz yemleri, yiyecekleri doğada hayvanların geçiş noktalarına bıraktık ve bu etkinliklerimiz ilimiz genelinde kış boyunca devam edecek dedi.
Sert ve zorlu kış mevsiminde bugüne kadar doğaya yaklaşık 25 ton yem bırakıldığını ifade eden Çakır, 'Doğadaki dostlarımızı bu anlamda yalnız bırakmayacağız. Tüm vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı kışın bu sert zamanlarında köylerinin yakın mesafelerine yiyecek veya hayvanların beslenebileceği saman ve çeşitli besinlerle doğa hayvanlarına, yaban hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum. Bulunduğumuz bölgede özellikle yaban keçileri popülasyonu oldukça fazla. Yine vaşak görülmeleri de mevcut. Özellikle bu bölgeyi de onlar açısından da seçtik. Şu an bulunduğumuz noktada onların geçiş güzergahları. Hep birlikte doğaya yemlerini bıraktık. Şu ana kadar kış şartlarının ilimizde görülmesiyle beraber yaklaşık 25 ton kadar yemi doğaya bıraktık. Kış mevsimi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek diye konuştu.
Öte yandan Vali Çakır, eşi ile birlikte doğada yaralı halde bulunan ve gerekli tedavileri Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nce yapılan Saz Delicesi ve Kaya Güvercini'ni burada yeniden doğaya saldı.(DHA)
32 yaşında futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar 200 bin evin teslim edilmiş olacağını açıkladı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi eylemleri komşu Yunanistan'a sıçradı. Selanik kentinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destek verdiği eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı. Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, çiftçilerin ekonomik zorluklarla baş edemediğini belirtti.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, Büşra Khan'ın eski eşi tarafından yapılan itiraz sonucunda yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, son bir haftada İmran Han'ın aldığı üçüncü hapis cezası oldu.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti, Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?