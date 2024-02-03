Muş\'ta Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti, Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

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KAR kalınlığının 1 metreyi geçtiği Muş'ta yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğada belirli alanlara yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yemleme çalışmasına Vali Avni Çakır, eşi Bahar Çakır'ın yanı sıra Varto İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile eşleri, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç katıldı. Vali Çakır ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolu yürüdükten sonra yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına yem bıraktı.

DOĞADAKİ DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Doğaya hayvanlar için yem bırakılmasının aralıklarla devam edeceğini belirten Vali Avni Çakır, 'Özellikle yaban hayatının olduğu yerlerdeki yüksek kar örtüsü, hayvanların beslenmeleri konusunda da elbette ki zorluklar ortaya çıkardı. Biz de çok anlamlı bir organizasyonda bugün yabani hayvanlarımızı besleme noktasında bir araya geldik. Hazırlamış olduğumuz yemleri, yiyecekleri doğada hayvanların geçiş noktalarına bıraktık ve bu etkinliklerimiz ilimiz genelinde kış boyunca devam edecek dedi.

Sert ve zorlu kış mevsiminde bugüne kadar doğaya yaklaşık 25 ton yem bırakıldığını ifade eden Çakır, 'Doğadaki dostlarımızı bu anlamda yalnız bırakmayacağız. Tüm vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı kışın bu sert zamanlarında köylerinin yakın mesafelerine yiyecek veya hayvanların beslenebileceği saman ve çeşitli besinlerle doğa hayvanlarına, yaban hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum. Bulunduğumuz bölgede özellikle yaban keçileri popülasyonu oldukça fazla. Yine vaşak görülmeleri de mevcut. Özellikle bu bölgeyi de onlar açısından da seçtik. Şu an bulunduğumuz noktada onların geçiş güzergahları. Hep birlikte doğaya yemlerini bıraktık. Şu ana kadar kış şartlarının ilimizde görülmesiyle beraber yaklaşık 25 ton kadar yemi doğaya bıraktık. Kış mevsimi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek diye konuştu.

Öte yandan Vali Çakır, eşi ile birlikte doğada yaralı halde bulunan ve gerekli tedavileri Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nce yapılan Saz Delicesi ve Kaya Güvercini'ni burada yeniden doğaya saldı.(DHA)