Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı

Muş\'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı. İş makinesi operatörü Bülent Turan, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

23.02.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

İş makinesi operatörü Bülent Turan, "Kardan dolayı yolda kalan araçlar için çalışma başlattık. Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: AA

Hasköy, Bitlis, Mutki, Muş, Kurtarma, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement