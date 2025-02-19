Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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