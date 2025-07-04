Muş'ta Ortak Kullanım Üretim Atölyesi Kuruldu

Muş'ta organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulan "Üretim Atölyesi" esnafın ortak kullanımına sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "TRB2 Bölgesi'nde Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması Projesi" Muş'ta hayata geçirildi.

OSB'de kurulan atölyede küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitesinin artırılması ve girişimcilerin ortak makine ile ekipmana daha kolay erişimi amaçlanıyor.

Atölyede incelemelerde bulunan Vali Avni Çakır, çalışmalar hakkında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ve OSB Müdürü Mehmet Aktaş'tan bilgi aldı.

Çakır, basın mensuplarına, kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan Muş Üretim Atölyesi'nin sanayi esnafına her türlü kolaylığı sağlayacağını söyledi.

Güzel bir yatırıma imza atıldığını ifade eden Çakır, "2 bin metrekare alan üzerinde kurulan bir tesis. Bu tesisin yapılma amacı, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin özellikle kendi güçleriyle, imkanlarıyla temin edemeyecekleri, üretimlerinde, çalışmalarında kullandıkları bu makineleri ortak kullanımlarına sunmak. Burası devletimizin sanayi esnafına sunduğu bir hizmet. Bu ortak kullanım atölyesindeki ekipmanlar, esnaf arkadaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak." diye konuştu.

Proje sayesinde istihdam ve üretimde artış olacağını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Atölyenin yatırım maliyeti 3,1 milyon avro. Bunun yüzde 85'i Avrupa Birliği hibe fonlarından, yüzde 15'i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilimizdeki temsilcisi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. Bu tesis, devir aşamasına geldi. Bir aksilik olmazsa kısa sürede yönetimin kurulması ve sanayi esnafımıza hizmet etmesini bekliyoruz. Burası açılmadan önce çalışanlar bir eğitim alacak. Atölyenin tüm bölgemize, esnafımıza, sanayicimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."