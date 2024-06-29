Muş'ta Rüzgar Enerji Santrali İnşaatı Protesto Edildi - Son Dakika
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Muş'ta Rüzgar Enerji Santrali İnşaatı Protesto Edildi

Muş'ta yapımına başlanan Rüzgar Enerji Santrali'nde enerji hatlarının tarım ve imar alanlarından geçmesi nedeniyle köylüler protesto düzenledi. Köy sakinleri çalışmaların durdurulmasını istedi.

29.06.2024 20:15
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Muş'ta rüzgar enerji santrali inşaatı protesto edildi

MUŞ - Muş'ta yapımına başlanan Rüzgar Enerji Santrali'nde enerji hatlarının tarım ve imar alanlarından geçmesi nedeniyle köylüler protesto düzenledi.

Kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Donatım köyünde RES projesi çerçevesinde direklerin dikilmesi ve hatların çekilmesi çalışmaları devam ederken, gösteri yapan köy sakinleri tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek çalışmaların durdurulmasını istediler. Köy sakinleri adına açıklama yapan Muhtar Ahmet Şengül, çalışmalara karşı olmadıklarını ancak güzergahın alternatif yollarla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Şengül, köylülerin geçim kaynağı olan tarım arazilerinin korunmasını isteyerek, "Donattım köyü muhtarıyım. Köyümüzde hasıl olan bir sorunla ilgili olarak vatandaşlar şu an toplanmış bulunmaktadırlar. Sorunumuz da bizim buradan geçecek Rüzgar Enerji Santrali hattı var. Buna tepki için bir araya geldik. RES projesinin ÇED raporu hazırlanma aşamasındayken kurum görüşleri alınarak ilgili belediyeden yazı alındı. Gönderilen kurum görüşünde buranın tamamıyla mücavir alan ve imar alanımızın dışında olduğu beyan edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla köyümüz mücavir alana tamamıyla eklenmiştir. Ama her nedense ilgili belediye 2023 yılında 'Tamamıyla mücavir alanın dışındadır' diyerek ÇED raporunun olumlu yönünde sonuçlanmasıyla ilgili görüş beyan etmiştir. Bu görüşe istinaden oluşturulan ÇED raporu sonucunda yüklenici firma şu an çalışmalarını başlattı" dedi.

Muhtar Şengül, tarım arazileri zarar göreceği için yapılan çalışmaların durdurulması gerektiğini ifade ederek, "Şu anda imarımız devam etmekte, bütün konut adaları bitmiş durumda. Sadece 18. maddeyi uygulayıp parselleri yerleştirecek. Durum böyleyken Muş Belediyesinin vermiş olduğu asılsız bir evrakın hiçbir mahiyetinin olmaması gerekir ama ilgili görüşünü ilgili kuruma bildirmiştir. Buradan geçen bu alanın tamamıyla mücavir alan olduğu ve burada çalışmaların devam etmekte olduğu, böyle bir hattın buradan geçmesi konut alanına denk geldiğinden dolayı vatandaş mağdur olacak. Böyle bir hattın geçmesi oranın şehirleşmesinin de önünün kapanacağı anlamına geldiğinden oradaki arsalar zarar görür" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaları protesto eden vatandaşlardan Abdurrahman Yıldız ise, "Bizler devletin yapmış olduğu yol ve elektrik hizmetine karşı değiliz. Bu hizmetler ülkemizin yararınadır. Ama bu yapılan çalışmalarla üç köy mağdur oluyor. Yapılan bu çalışma tarım alanlarında ve imar alanlarında yapılıyor. Bu hat arazinin içinden geçerse ne imar olur ne de tarım olur. Bizler bu anlamda çok mağduruz. Şu an planlanan hatta çalışmalar yapılırsa tüm köy mağdur olur. Bizim istediğimiz bu hat köyün arka tarafından geçsin, bizler de bu şekilde mağdur olmayız. Kimseden para talep etmiyoruz. 3-4 kişinin zarar görmesi ayrı, bin kişinin zarar görmesi ayrıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Muş, Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Rüzgar Enerji Santrali İnşaatı Protesto Edildi - Son Dakika

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