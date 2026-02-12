Muş'ta Sahte Ürün Operasyonu - Son Dakika
Muş'ta Sahte Ürün Operasyonu

Muş\'ta Sahte Ürün Operasyonu
12.02.2026 21:08
Muş'ta jandarma sahte temizlik ürünleri ve bandrolsüz sigara ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte temizlik ürünü ve bandrolsüz sigara malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/taklit ürün ile bandrolsüz tütün sattığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bir depoda yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 877 paket toz çamaşır deterjanı, 4 bin 289 paket şampuan, 1656 paket sıvı deterjan, 4 bin 565 paket tıbbi ilaç ile bandrolsüz 457 bin 400 sigara filtresi, 14 bin 40 sigara sarma kağıdı ve 1078 litre sağlık şartlarına uygun olmayan, etiketsiz pekmez ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Sahte Ürün Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Muş'ta Sahte Ürün Operasyonu - Son Dakika
