Muş'ta Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Muş'ta Satranç Turnuvası Başladı

Muş\'ta Satranç Turnuvası Başladı

Muş'ta düzenlenen satranç turnuvasında çocuklar mücadele ediyor, dereceye girenler Antalya'ya gidecek.

21.12.2024 16:50
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Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Gençlik Merkezinde yapılan turnuvayla ilgili açıklama yapan Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök, turnuvaya farklı yaş gruplarından çocukların katıldığını söyledi.

Dereceye giren öğrencilerin Antalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacağını belirten Gök, iki gün sürecek turnuvanın ilgi gördüğünü kaydetti.

Turnuvaya katılan öğrenci Betül Zeren Sever ise, "Satranç oynamayı çok seviyorum. Turnuvada birinci olmayı hedefliyorum. Daha sonra farklı illerde düzenlenecek turnuvalarda ilimi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Gençlik, Turnuva, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

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