Muş'ta Şelaleler Coştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Şelaleler Coştu

29.03.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlar ve kar erimesiyle Muş'taki şelaleler akmaya başladı, doğaseverler bölgeyi ziyaret ediyor.

Muş'ta son günlerdeki yağışların etkisi ve karların erimesiyle şelaleler daha coşkulu akmaya başladı, akarsuların debisi arttı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte sıcaklığın artmasıyla yüksek kesimlerde biriken kar örtüsü erimeye başladı.

Karların erimesi ve yağışlarla kent genelindeki akarsu ve şelalelerde su seviyesi arttı.

Dağlık alanlarda daha coşkulu akmaya başlayan şelaleler, fotoğraf meraklılarını ve doğaseverleri ağırladı.

Fotoğraf meraklısı Kenan Demir, basın mensuplarına, ilkbaharın gelişiyle doğanın yeniden canlandığını söyledi.

Kurtik Dağı'nda eriyen karların akarsuların debisini artırdığını belirten Demir, ortaya çıkan görsel güzelliği görüntülemek için bölgeye geldiklerini anlattı.

Havanın ısınmasıyla doğaya çıktıklarını dile getiren Muhammed Eren Yöndem ise "Yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Karların erimesi sonucu daha gür akan şelaleleri geziyoruz. Muş çok güzel bir yer." dedi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Çevre, Doğa, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 10:51:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.