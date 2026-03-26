Muş\'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2 şüpheliye ait araç, iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 77 tabanca fişeği, 2 av tüfeği fişeği, 3 pala, bıçak ile 9 uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.
2 şüpheli gözaltına alındı.
