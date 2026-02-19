Muş'ta Suça Karışan Çocuklara Destek - Son Dakika
Son Dakika

Muş'ta Suça Karışan Çocuklara Destek

19.02.2026 11:47
Muş'ta 'Çocuklar Güvende Hizmet Modeli' ile 66 çocuk sosyal hayata entegre edildi.

Muş'ta "Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında geçen yıl yürütülen psikososyal destek çalışmaları ve hane ziyaretleriyle suça karışan 66 çocuğun yeniden sosyal hayata entegre olmaları sağlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Muş'ta suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılması ve çocukların suçtan korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

İl Müdürlüğü bünyesinde çocukların suç ve suç unsurlarından korunması amacıyla aralarında psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve öğretmenlerin yer aldığı ekip oluşturuldu.

"Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında suça karışan çocuklar ve aileleriyle görüşen ekipteki görevliler, bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürüttü."

Bu kapsamda geçen yıl kentte "yaralama, darp, uyuşturucu ve hırsızlık" gibi suçlara karışan 66 çocuğa danışmanlık, eğitim ve psikososyal destek veren, aileleriyle görüşen ekipler, çocukları suça iten nedenleri tespit etmeye ve yeniden suça karışmalarını önlemeye çalıştı.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kentte 120 çocuğun suça sürüklendiğini söyledi.

Bu çocuklara yönelik müdürlük bünyesinde çalışma yaptıklarını anlatan Kırtay, "Buradaki amacımız suça bulaşmış çocuklarımızı suçlu olarak değil de bu yavrularımızı daha doğru yönlendirmeyle eğitime ve sosyal ortama kazandırmaktır. Çocuklar Güvende Hizmet Modeli çerçevesinde ekiplerimiz sahaya indi. Sosyal Hizmet Merkezlerimize bağlı izleme ekiplerimiz tarafından hane ziyaretleri yapıldı, çocuklarımızla ve aileleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirildi. Amacımız, çocuğu suça iten nedenleri yerinde tespit etmek ve buna göre destek mekanizmalarını ortaya çıkarmaktır." dedi.

"Aileleriyle daha sağlıklı bir iletişim kurduklarını görüyoruz"

Yapılan çalışmalar sonucunda 26 çocuğa danışmanlık tedbiri, 6 çocuğa psikososyal destek, 17 çocuğa eğitim tedbiri ve 4 çocuğa ise sağlık tedbiri uyguladıklarını belirten Kırtay, şöyle konuştu:

"Ayrıca 7 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verdik. 6 kişiye de sosyal ve ekonomik hizmet modelimizle yardımcı olarak topluma kazandırmaya çalıştık. Bu süreçte 66 çocuğumuzu ilgili kurumlara yönlendirerek yeniden sosyal ortamlardan faydalanmalarını sağladık. Müdürlük olarak çocuklarımızın yeniden suça sürüklenmesini önlemenin yanı sıra onları topluma tekrar kazandırmayı, sosyal hayata aktif şekilde dahil etmeyi temel hedef olarak seçtik. Yapılan çalışmalar sonucunda topluma kazandırılan çocuklarımızın eğitime ve sosyal yaşama uyum sağladığını, aileleriyle daha sağlıklı bir iletişim kurduklarını görüyoruz."

Ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kırtay, "Ailelerimiz, çocuklarının davranışlarında gözle görülür bir iyileşme olduğunu ve verilen desteklerden memnun kaldıklarını bizlere ifade ediyor. Bu da bizim çalışma azmimizi artırıyor, çocuklara olan bu mesaimizi daha yoğun bir şekilde harcamamızı sağlıyor. Çocuklarımız için daha güvenli ortamlar oluşmasını, eğitimde, sağlıkta ve sporda daha etkin rol almalarını sağlamak için ekibimizle var güçümzle çalışmaya devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Muş, Son Dakika

12:04
