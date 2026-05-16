Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muş'ta takla atan otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
T.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, Muş-Bitlis kara yolunun Karaağaç Kavşağı'nda kontrolden çıkıp takla atarak un fabrikasının duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden N.N, R.N. ve H.N. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü T.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
