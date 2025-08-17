Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Varto-Karlıova kara yolu Taşdibek köyü mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 GN 6115 ve 61 ACP 231 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?