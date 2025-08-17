Muş'ta Trap Atış Yarışması Düzenlendi

Muş Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Güzeldağ Kayak Merkezinde trap atış yarışması düzenlendi.

Muş'ta ikinci kez trap yarışması düzenlediklerini belirten Muş Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ömer Değirmenci, amaçlarının ildeki birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi.

Yarışmaya yoğun katılımın olduğunu ifade eden Değirmenci, "Yarışmamıza 200 avcı katıldı. Atıcılık anlamında güzel bir yarışma oldu. İnşallah bu konuyu daha güzel yerlere taşıyacağız. Kulüp olarak bu konuda çalışmalarımız var. Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bizi her konuda destekledi." dedi.

Dereceye giren yarışmacılara av tüfeği hediye edeceklerini belirten Değirmenci, şöyle konuştu:

"İmkanlar doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz, hedefimiz bu sporu yaygınlaştırmak. Yarışmalarımızı her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Traplarımız Türkiye standartlarına uygun. Fişeklerimiz Atıcılık Federasyonu'nun uygun gördüğü fişekler. Her şeyi kanuna uygun yapıyoruz."

Yarışmaya Adıyaman'dan katıldığını dile getiren Hasan Erdem, "Böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon oluyor." diye konuştu.

Yarışmaya ilk defa katıldığını anlatan Ferzende Bakan ise "Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Atıcılık çok güzel bir spor. Herkese bu yarışmaya katılmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.