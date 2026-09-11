Muş\'ta TYP kapsamında istihdam edilecek 275 kişi noter huzurunda kurayla belirlendi

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 275 kişiyi kurayla belirledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak kişiler için spor salonunda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada asıl ve yedek listeler oluşturuldu.

Kuradan isimleri çıkan kişilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirildikleri okullarda çalışmaya başlayacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, istihdam edilecek personelin okullarda farklı alanlarda görev yapacağını söyledi.

Personelin okulların temizliği ve güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Altay, şöyle konuştu:

"Personellerimiz hem okul temizliği hem de güvenlik açısından bize yardımcı olacaklar. Okulda oluşacak risklere karşı gözlem yaparak bu konuda bize destek olacaklardır. Daha önce de İŞKUR üzerinden istihdam olmuştu."