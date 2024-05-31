Muş\'ta üniversite öğrencilerinin kullandığı yol ışıklandırıldı

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Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, üniversite öğrencilerinin kullandığı yolu ışıklandırdı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite yolunda yürütülen aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için çalıştıklarını belirten coşar, şunları kaydetti:

"2023 yılı yatırım programı kapsamında 12 milyon lira harcama yapılarak yol boyunca üniversite ve yurtlar arasındaki yol ile kayak merkezi arasındaki yoldaki enerji nakil hatlarını yeniledik. Bu kapsamda yaklaşık 2 kilometrelik bir yeraltı aydınlatma tesisi yapıldı. Bununla beraber burada ömrünü tamamlamış şebeke yer altına alınarak son teknoloji ile donatıldı. Şirket olarak enerji nakil hatlarının yenilenmesinin yanında aynı zamanda sokak aydınlatmalarını da yaptık. Çalışmayla öğrencilerimizin yolu daha güvenli kullanmaları sağlandı."

Yurtta kalan öğrencilerinden Selcan Basmacı da "Daha önce ışıklandırmalar olmadığı için köpeklerin korkusundan kütüphaneye gidip gelemiyorduk. Şimdi ışıklandırma yapıldı. Artık daha güvenli şekilde gidip geliyoruz. VEDAŞ ekibine teşekkür ederiz." dedi.