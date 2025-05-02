Muş'ta Yayla Muzu Tezgahlarda - Son Dakika
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Muş'ta Yayla Muzu Tezgahlarda

Muş'ta doğal olarak yetişen ışkın, 100-150 TL arasında satılıyor; şifa kaynağı olarak rağbet görüyor.

02.05.2025 17:14
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Muş'ta yayla muzu tezgahlarda yerini aldı

MUŞ - Muş'un dağlarından gelen şifa kaynağı olarak kabul edilen ışkın bitkisi, kilosu 100-150 TL arasında alıcı buluyor.

Muş'un yüksek rakımlı dağlarında bahar aylarıyla birlikte doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen ışkın, tezgahlardaki yerini aldı. Bölge halkı tarafından dağlık alanlardan toplanarak pazara getirilen bu şifa deposu bitki, hem lezzetli hem de birçok hastalığa iyi geliyor.

Antioksidan özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen ışkın, özellikle doğal ürün tüketmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi. Genellikle çiğ olarak tüketilen ya da reçel ve şurup yapımında kullanılan bu bitki, Muş'taki tezgahlarda kilogramı 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yıllardır yaylalardan toplanan ışkınlardan geçimini sağladığını belirten vatandaşlardan Salih Vural, ürünün toplanmasının zahmetli ancak getirisi yüksek olduğunu söyledi. Vural, ışkının her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük talep gördüğünü dile getirerek, "Bu yıl ışkın oldukça bol. Bu yıl yine çok fazla çıktı. Köylüler yüksek kesimlerden toplayıp bize getiriyor. Biz de cadde üzerinde kurduğumuz tezgahlarda satışını yapıyoruz. Sezonun başında kilosunu 300 liradan veriyorduk, şu anda ise 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

Işkının ilkbahar mevsiminde çıktığını ve doğada yaklaşık bir ay kadar bulunabildiğini belirten Vural, "Vatandaşlarımız ışkını şifa niyetine tüketiyor. Şeker hastalığına, mide rahatsızlıklarına ve kansere iyi geldiğine inanılıyor. Sadece Muş içinde değil, il dışına da kargo ve otobüslerle gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Yayla Muzu Tezgahlarda - Son Dakika

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