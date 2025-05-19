Muş'ta Yeni Doğa Yürüyüş Rotaları - Son Dakika
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Muş'ta Yeni Doğa Yürüyüş Rotaları

Muş\'ta Yeni Doğa Yürüyüş Rotaları

Muş Valisi ile doğaseverler, doğal güzellikleri tanıtmak için yürüyüş rotaları oluşturuyor.

19.05.2025 14:48
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Muş Valisi Avni Çakır ve doğaseverler, kentin tanıtımını yapmak ve doğal güzelliğine dikkati çekmek için yeni yürüyüş rotaları oluşturuyor.

Muş'ta Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır, doğaseverlerle Turna Gölü'nden 2 bin 100 rakımlı Ilıca Yaylası'na kadar 5 kilometrelik parkurda yürüdü, yaylada halay çekti.

Doğanın canlanmasıyla her hafta farklı bölgelerde yürüyüş yapan doğa tutkunları, bu etkinliklerle kentin güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor.

Muş Valisi Avni Çakır, basın mensuplarına, fırsat buldukça doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Muş'un doğal güzelliklerinde zaman geçirmek istediklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muşlular bu sahip oldukları güzelliklerin bence farkında değil. Bu rotaları, hem Muşlulara hem de doğaseverlere göstermek istiyoruz. 2100 rakımlı Ilıca Yaylası'ndayız. Güzel bir bölge. Her türlü araç çok rahat buraya gelebilir. Burası yaz mevsiminde çiçekleriyle, yeşillikleriyle doğaseverleri bekliyor. Biz de zaman buldukça bu etkinliklere katılıyoruz. Muş'ta doğa yürüyüşleri gerçekleştiren gruplar var. Bugün Genç Adımlar Derneği ile beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. AFAD'ımız da bu etkinlikleri düzenliyor. Doğa tutkunlarını yürüyüşlere davet ediyorum. Bu yürüyüşlere katılmak isteyenler AFAD ve dernek ile iletişime geçebilirler."

Doğaseverlerden Sevil Polat da "Genç Adımlar Derneği ile Ilıca Yaylası'na geldik. Burada 5 kilometre yürüdük. Akabinde piknik alanına geldik. Sayın Valimiz bize eşlik etti. Güzel bir organizasyon. Doğa ve manzara çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Hatice Taşçı da Genç Adımlar Derneği ile her hafta farklı bir rotada yürüyüş düzenlendiğini belirterek, "Bu hafta yaptığımız yürüyüş biraz zorluydu ama keyifliydi. Herkesi bu etkinliklere davet ediyorum. Doğa ile iç içe 5 kilometre yürüyüş yaptık." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir ve Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan da katıldı.

Kaynak: AA

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