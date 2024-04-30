Muş\'un düşman işgalinden kurtuluşu 107. yıl dönümü törenle kutlandı

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Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunduğu törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Malazgirt Zaferi ile dünya tarihine adını yazdıran Muş'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Anadolu'nun bereketli topraklarından olan Muş'un, Kurtuluş Savaşı sırasında işgal edildiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Rusya'nın geri çekilmesiyle Ermenilerin ağır katliamlarına maruz kalan Muş, aziz milletimiz ve kahramanlarımızın mücadelesi ile 30 Nisan 1917'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu uğurda vatanımızın kurtuluşu için kahramanca savaşan şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 107 yıl önce topraklarımızda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin mücadelesi sayesinde bertaraf edilmiş, sayısız vatan evladımız bu vatan uğruna şehit olmuştur. Tarih boyunca birçok devlet bu toprakları ele geçirmek için kanlı savaşlara girişmiş ama aziz milletimiz, Türk milletinin esir edilemeyeceğini, vatanından, bayrağından mahrum edilemeyeceğini, bir daha silinmemek üzere tarihe altın harflerle yazmıştır."

Zulme boyun eğmeyen ve direnişin sembolü olan Muş halkının, birçok kahramanlık hikayesinin öznesi olduğunu vurgulayan Çakır, "Bugün, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, bir kez daha birlik ve beraberlik içinde dimdik ayaktayız. Gelecek nesillere, bu azmi ve kararlılığı miras olarak bırakacak, ülkemizin birlik ve beraberliğini her zaman koruyacak, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş harcı olan birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız, millet olarak karşılaşacağımız her türlü zorluğu aşmada en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Çakır, hızla gelişen ve değişen dünyada çağın gerçeklerinden sapmadan ülkeyi her alanda daha yukarılara taşıdıkları sürece atalarının kutlu mirasına layıkıyla sahip çıkmış olacaklarını dile getirerek, "Bunu başarabildiğimiz sürece hiçbir güç, birliğimize ve kardeşliğimize zarar veremeyecektir. Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Müzik dinletisinin sunulduğu törende, Sultan Alparslan Mehter Takımı sahne aldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşüyle son bulan programa, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.