Muş'un Hasköy ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Özcan Tok idaresindeki 13 AAU 944 plakalı tır, Muş- Bitlis kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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