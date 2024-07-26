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Muş Valisi Avni Çakır, hastane inşaatını inceledi.

Vali Çakır, Muş- Bitlis kara yolunda inşaatına başlanan 500 yataklı hastane inşaatını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, yaptığı açıklamada, kent için önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini söyledi.

İnşaat çalışmalarının önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Çakır, "Hastanemiz sadece Muş'a hitap etmeyecek. Aynı zamanda bölge hastanesi vasfını taşıyacak. Bitlis'e 40 dakika mesafede. Bingöl bir saatlik mesafede. Dolayısıyla hem Muş'umuza hem de bölgemize hizmet edecek. Bir aksilik olmazsa 2025 itibariyle 500 yataklı devlet hastanesine kavuşacağız. Hastanede 4 bin dolayında personel çalışacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak ise "Hastanemiz 500 yatak olarak planlandı. 387 odamız olacak. Burada 129 poliklinik odası, 2 anjiyo odası, 21 ameliyathane, 2 lokal ameliyathane, 90 yoğun bakım yatağı olarak planlandı. Vatandaşlarımızın il dışına sevkleri azalacak." diye konuştu.