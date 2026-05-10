Muş Valisi'nden Anneler Günü Mesajı

10.05.2026 11:54
Muş Valisi Avni Çakır, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin fedakarlık, merhamet ve sabrın sembolü olduğunu, şehit ve gazi annelerini özellikle selamlayarak tüm annelerin gününü kutladı.

Çakır, mesajında, hayatın her anına sevgisiyle anlam katan, fedakarlığıyla aileyi ayakta tutan ve dualarıyla evlatlarının yolunu aydınlatan annelerin, merhametin, sabrın ve sonsuz şefkatin en kıymetli temsilcileri olduğunu belirtti.

Bir annenin yüreğinde taşıdığı sevginin yalnızca bir evladı değil, aynı zamanda bir toplumu da şekillendirdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Anneler, vakur duruşlarıyla aileyi bir arada tutan, emekleriyle geleceği inşa eden, sessiz ama büyük bir adanmışlıkla hayatın yükünü omuzlayan en güçlü çınarlardır. Anadolu'nun mayasında yer alan o eşsiz anne şefkati, kimi zaman sıcak bir ekmek kokusunda, kimi zaman evladının ardından edilen bir duada, kimi zaman da yokluğa rağmen dimdik duran vakur bir duruşta hayat bulmuştur. Bu toprakların fedakar anneleri, sevgiyi sabırla yoğurmuş, nice nesilleri ahlak, vicdan ve vatan sevgisiyle yetiştirmiştir. Özellikle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerini yüreğinde taşıyan şehit annelerimiz ile fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan gazi annelerimiz, gösterdikleri metanet ve asil duruşla daima baş tacımızdır."

Annelerin varlığının ailenin huzuru, toplumun bereketi ve geleceğin en kıymetli güvencesi olduğunu belirten Çakır, "Onların duası, sevgisi ve emeği bizlere her daim umut veren en güçlü dayanak olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, ömrünü evlatlarına adayan, sevgisiyle hayatı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

